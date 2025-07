Combate à imigração ilegal. Dezenas de detidos em operação da Polícia Judiciária

(em atualização)



Os detidos estão indiciados por alegada associação criminosa de auxílio à imigração ilegal e casamentos por conveniência. As 60 diligências de busca e as consequentes detenções, apurou a RTP, tiveram especial incidência na região de Lisboa, designadamente no Martim Moniz.



Ao todo, foram emitidos 70 mandados de detenção.