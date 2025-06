Combate ao fogo de Castelo Branco decorre favoravelmente, diz Proteção Civil

O oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergênicia e Proteção Civil (ANEPC)José Costa adiantou à agência Lusa que o combate às chamas estava "a decorrer favoravelmente", não havendo habitações em risco, mas que aumentou de 180 para 198 o número de operacionais no terreno apoiados por 48 meios terrestres e nove meios aéreos.

O incêndio deflagrou pelas 17:00 nas povoações de Almaceda e Padrão, no concelho e distrito de Castelo Branco, e pelas 19:00, ainda estava ativo, e com mais meios a caminho, indicou a mesma fonte da Proteção Civil.

José Costa afirmou que na zona de Castelo Branco ocorreu "alguma precipitação e trovoada", mas que até ao momento as causas são desconhecidas, sendo depois efetuada uma investigação pelas autoridades competentes.

Questionado sobre a mobilização de cerca de duas centenas de operacionais para o combate a este incêndio florestal, fonte do Comando Sub-regional da Beira Baixa disse que tem a ver também com "as condições atmosféricas".

O oficial de operações adiantou que o fogo que está a lavrar em Alvorão, Torres Novas, estava às 19:00, a ser combatido por 109 operacionais, apoiados por 29 veículos e três meios aéreos.

A mesma fonte disse ainda que o incêndio em Alpalhão, concelho de Nisa, foi dado como dominado pelas 18:18, estando ainda no local 92 operacionais, apoiados por 30 veículos e três meios aéreos.

Devido à onda de calor que está a atingir o país, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sete distritos do continente em aviso vermelho, entre hoje e terça-feira: Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre.

Os restantes distritos estarão com avisos laranja (o segundo mais grave) e amarelo, variando nos dias entre hoje e terça-feira.