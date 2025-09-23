Combate ao fogo no Algarve mobiliza mais de 600 operacionais

Este incêndio já fez 11 feridos ligeiros: oito operacionais e três civis.





O combate ao incêndio que deflagrou no domingo em Aljezur, no Algarve, estava às 04.00 de hoje a evoluir favoravelmente, não existindo já "ameaças sobre qualquer aglomerado populacional", disse à Lusa fonte da Proteção Civil.





"Estamos a combater, conseguimos colocar algum trabalho, máquinas de rasto e equipas apeadas, com o arrefecimento da temperatura e os trabalhos estão a evoluir bem, já não há ameaças sobre qualquer aglomerado populacional e nenhuma casa em perigo, mas amanhã prevê-se novamente vento e a situação pode voltar a tornar-se mais difícil", disse a mesma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Algarve.





"Amanhã [hoje] vai ainda ser um dia de muito trabalho", concluiu.





O incêndio mantém uma frente ativa no concelho de Lagos, com os operacionais a empenharem meios para tentar aproveitar a melhoria das condições meteorológicas. Num balanço pelas 23:10 de segunda-feira, uma fonte do CDOS do Algarve referiu que o incêndio já provocou 11 feridos leves, oito operacionais e três civis. No balanço anterior, no 'briefing' realizado pela Proteção Civil durante a manhã, registavam-se nove feridos ligeiros.





Não há povoações em risco.O incêndio também não afetou mais casas, além de uma segunda habitação que tinha sido atingida e previamente contabilizada, no concelho de Aljezur, apesar das projeções a grande distância que se verificaram durante a tarde de segunda-feira e que obrigaram o dispositivo a adaptar-se para evitar que as chamas progredissem, segundo um balanço ao início da noite.