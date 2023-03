Combate às espécies invasoras na Mata do Bussaco arranca em abril

"Esta intervenção resulta de uma candidatura, no valor de 150 mil euros, que vai contemplar essencialmente a limpeza em algumas zonas da Mata Nacional, o abate de árvores que estão mortas e o arranjo de caminhos", destacou o presidente da Fundação Mata do Bussaco, Guilherme Duarte.

Em declarações à agência Lusa, Guilherme Duarte explicou que este projeto, de combate às espécies invasoras na Mata Nacional do Bussaco, deverá estar no terreno em abril e decorrerá até ao final do ano.

"É evidente que há trabalhos que não se podem fazer no período crítico, que começa a partir de junho, mas continua a ser feito o arranque de acácias, o descasque de acácias, que não para", referiu.

Esta missão de preservar o património deste Monumento Nacional é garantida através da união de esforços entre a Fundação Mata Nacional do Bussaco e o CoLAB ForestWISE -- Laboratório Colaborativo para a Gestão Integrada da Floresta e do Fogo, no âmbito do projeto REACT-GesCoMB -- Gestão de Combustíveis na Mata Nacional do Bussaco.

O projeto REACT-GesCoMB -- Gestão de Combustíveis da Mata Nacional do Bussaco pretende intervencionar uma área da Mata de mais de 60 hectares, dividida em 13 parcelas.

"A seleção desta área foi feita com base na elevada e densa carga de biomassa combustível e pelo tipo de vegetação em causa nestas parcelas", informou a Fundação Mata do Bussaco.

O projeto contempla ainda a manutenção de cerca de 1.380 metros de rede divisional florestal, de modo a "promover e facilitar a mobilidade de viaturas de combate a incêndios e outros veículos de apoio à gestão da Mata".

O REACT-GesCoMB resulta de uma candidatura, inserida no âmbito do Convite n.º 1/REACT-EU/2022 Apoio à Transição Climática "Intervenções de Resiliência dos territórios face ao risco | Gestão de combustível nos territórios submetidos ao regime florestal (Matas nacionais e perímetros florestais) e consequente recuperação e manutenção", lançado pelo COMPETE 2020, tendo em consideração as questões afetas à gestão da Mata.