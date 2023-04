Combate incêndios. Presidente da câmara de Manteigas deixa críticas ao Governo

O presidente da câmara de Manteigas não poupou críticas ao Governo durante a apresentação do dispositivo especial de combate aos incêndios rurais para este ano. Flávio Massano lembrou que em 2022 mais de 50% do concelho de Manteigas foi consumido pelas chamas e que sofreu meses mais tarde as maiores cheias. Ao contrário de Lisboa, não tiveram qualquer apoio do Governo.