Combinação vencedora do concurso 042/2019 do M1lhão

Lisboa, 18 out 2019 (Lusa) - O código vencedor do concurso 042/2019 do M1lhão, sorteado hoje, é HCC 19887, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a uma aposta registada no distrito de Portalegre.