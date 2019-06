Comboio abalroa viatura em Barcelos e causa três mortos

Foto: Barcelos Popular@Facebook/DR

O comboio abalroou o automóvel onde seguiam três pessoas. De acordo com o adjunto de comando dos bombeiros de Barcelos, José Simões, uma das vítimas mortais é uma criança.



No local estão neste momento 23 bombeiros das corporações de Barcelos e Barcelinhos, bem como elementos do INEM, apoiados por nove viaturas.



Devido a este acidente, está interrompida a circulação de comboios, na Linha do Minho.



O choque aconteceu pouco antes das 10 da manhã numa passagem de nível automatizada.