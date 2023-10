Comboio da Fertagus retido em Alvito devido a incidente com passageiro

De acordo com informação disponível às 07:50 na página da internet da Fertagus, que faz as ligações entre Lisboa e a Margem Sul, o comboio com partida de Coina às 07:13 está retido no Alvito devido a um incidente com passageiro.

Fonte da empresa disse à Lusa que os passageiros estão a ser retirados e levados para um outro comboio.

A mesma fonte adiantou que o incidente ocorreu junto à estação do Alvito no sentido Sul/Norte.

A Fertagus serve atualmente 14 estações numa extensão de linha com cerca de 54 quilómetros.

Dez estações situam-se na margem Sul do Tejo: Setúbal, Palmela, Venda do Alcaide, Pinhal Novo, Penalva, Coina, Fogueteiro, Foros de Amora, Corroios e Pragal, e quatro na margem Norte: Campolide, Sete Rios, Entrecampos e Roma-Areeiro.