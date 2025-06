Comboio intercidades abalroa camião em passagem de nível de Alpedrinha, Fundão

O acidente aconteceu pelas 20h15 na passagem de nível junto à vila de Alpedrinha, concelho do Fundão. O comboio intercidades tinha partido da Guarda com destino a Lisboa. A circulação na Linha da Beira Baixa encontra-se suspensa na sequência deste acidente, adiantou a CP.

Em comunicado, a CP - Comboios de Portugal confirma este acidente que envolveu um comboio intercidades e veículo pesado na passagem de nível de Alpedrinha, próximo de Castelo Novo, no Fundão.





"Depois do embate, a viatura incendiou-se, tendo o fogo alastrado a uma das carruagens do comboio. Neste momento, estão identificados quatro feridos ligeiros que foram assistidos imediatamente no local", lê-se no comunicado.