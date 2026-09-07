Combustíveis. Carneiro avisa que país "perde competitividade" face a Espanha

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, avisa que o país está a perder competitividade em relação a Espanha face à diferença do preço da gasolina e do gasóleo. Numa visita à cidade de Tui, junto à fronteira com Portugal, José Luís Carneiro, disse que o país “está a perder por duas vias”.



“Há empresas de transporte internacional que estão a dar instruções aos trabalhadores para que o abastecimento de combustível seja feito em Espanha”, revela, sublinhando que “estamos a perder por que estamos a pagar combustíveis mais caros no nosso país, perdendo competitividade nas empresas exportadoras e de transportes de logística e, ao mesmo tempo, também estamos a perder economicamente porque há muitas compras que estão a ser feitas aqui”.













O secretário-geral socialista nota “o custo de combustíveis 30 a 40 cêntimos abaixo” dos preços praticados em Portugal. Carneiro reafirma, por isso, as propostas apresentadas pelo PS. “Se as propostas que o Partido Socialista levou à Assembleia da República forem aprovadas, significa reduzir 17 cêntimos por cada litro de combustível”, afirma.









José Luís Carneiro acusa ainda Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, de “faltar à verdade” sobre os impostos, salientando que o Governo já ganhou mais de mil milhões de euros com o aumento do preço dos combustíveis. “Está a ganhar dinheiro”, garante.



José Luís Carneiro acusa ainda Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, de “faltar à verdade” sobre os impostos, salientando que o Governo já ganhou mais de mil milhões de euros com o aumento do preço dos combustíveis. “Está a ganhar dinheiro”, garante.







