Combustíveis superam os dois euros por litro: "Mais cedo ou mais tarde" aumento vai sentir-se no supermercado

A associação portuguesa de empresas de distribuição (APED) não esconde a preocupação com o aumento galopante do preço dos combustíveis, avisando que "mais cedo ou mais tarde" se vai fazer sentir no supermercado.



Em declarações à RTP Antena 1, o diretor-geral da APED, Gonçalo Lobo Xavier, afirma que toda a cadeia de valor está a sofrer.



"Estamos preocupados. Vemos que o Governo tenta com algumas decisões, como a redução do ISP, mitigar estes efeitos, mas não escondemos que toda a cadeia de valor, desde a produção agrícola, transportes, agroindústria e áreas não alimentares, estão a sentir um aumento transversal dos custos", alerta, sublinhando que, em breve, se irá "repercutir no preço final dos bens".













Gonçalo Lobo Xavier explica que há algumas áreas que estão a ser mais pressionadas, sobretudo na carne.



"As proteínas, seja animal ou de outro tipo, têm sentido o aumento do custo das rações, dos fertilizantes e tudo isto decorre do aumento do custo da energia e dos combustíveis fosséis", acrescentando que, face à competitividade do retalho, tem sido através "das reduções de margens" que se tem mantido os preços de forma equilibrada".











De acordo com a Entidade Regulador dos Serviços Energéticos, o preço dos combustíveis sobe esta semana para 2,115 euros na gasolina 95 simples e para 2,188 euros no gasóleo simples.