Começa a construção do segundo túnel da obra do Plano Geral de Drenagem de Lisboa
Já se iniciaram os trabalhos de escavação, pela tuneladora H2O, do segundo túnel do Plano Geral de Drenagem de Lisboa (PGDL), depois de concluído o primeiro túnel, que liga Campolide a Santa Apolónia.
Arlinda Brandão - Antena 1
Esta nova fase foi assinalada no Estaleiro do Beato, numa cerimónia com a presença do presidente da Câmara de Lisboa Carlos Moedas e contou ainda com uma Missa em Honra de Santa Bárbara, padroeira dos mineiros.
O Plano Geral de Drenagem de Lisboa (PGDL) constitui um projeto fundamental para Lisboa e tem como objetivo proteger a cidade de fenómenos extremos de precipitação, cheias e inundações, preparando-a para os desafios do futuro.