Começa a construção do segundo túnel da obra do Plano Geral de Drenagem de Lisboa

Já se iniciaram os trabalhos de escavação, pela tuneladora H2O, do segundo túnel do Plano Geral de Drenagem de Lisboa (PGDL), depois de concluído o primeiro túnel, que liga Campolide a Santa Apolónia.

Com uma extensão de 1.070 metros, este novo túnel, com 595 anéis e um diâmetro interno de 5,5 metros, vai recolher a água entre Chelas e o Beato.


Esta nova fase foi assinalada no Estaleiro do Beato, numa cerimónia com a presença do presidente da Câmara de Lisboa Carlos Moedas e contou ainda com uma Missa em Honra de Santa Bárbara, padroeira dos mineiros.


O Plano Geral de Drenagem de Lisboa (PGDL) constitui um projeto fundamental para Lisboa e tem como objetivo proteger a cidade de fenómenos extremos de precipitação, cheias e inundações, preparando-a para os desafios do futuro. 

