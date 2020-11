Começa hoje julgamento do furto de Tancos

Mais de três anos depois do assalto nos paióis do Exército, começa hoje o julgamento do Caso de Tancos. Um processo explosivo, que levou à demissão do então ministro da Defesa. Azeredo Lopes é um dos 23 arguidos neste caso, que vai decorrer no Tribunal de Santarém.