Começa o ano letivo para os alunos do ensino secundário com falta de professores

Começa o ano letivo para os alunos do ensino secundário com falta de professores

O Diretor da Associação Nacional das Escolas Públicas, Filinto Lima, revelou que ainda faltam professores nos estabelecimentos de ensino e frisou que quem sabe o número exato é o Ministério da Educação.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Lusa

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"Nós não temos números, quem tem números é o Ministério da Educação. Não queria dar números inflacionados, Mas quem os tem é o Ministério da Educação. O que sabemos é que ainda faltam professores. Sobretudo na região de Lisboa", afirmou o Diretor da Associação Nacional das Escolas Públicas no programa Bom Dia Portugal da RTP Notícias. 
A maior falha de professores é sentida na disciplina de Português no secundário e na de Tecnologias de Informações e Comunicação.
Em relação há falta de habitação para os professores deslocados, Filinto Lima deixa a recomendação ao presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, para seguir o exemplo de Oeiras e criar "condições para que os professores tenham rendas acessíveis na cidade de Lisboa".
Filinto Lima revelou ainda que os problemas no secundário são os mesmos do ano anterior, com a falta de alguns professores. "Há ainda alguns professores em falta, muitos por entregarem atestados médicos".

Segundo o Diretor da Associação Nacional das Escolas Públicas, "hoje começa um novo instrumento, com o qual podemos combater as faltas de professores, é a colocação contínua de docentes. Ou seja, em vez de a colocação uma vez por semana, será diariamente".

"Vamos ver como é que esta plataforma se comporta. Mas temos de ter professores que concorram para serem colocados nas escolas onde ainda possa haver falhas". 

O início das aulas tinha sido adiado uma semana depois do conturbado processo de correção dos exames nacionais e para evitar sobrecarregar os professores classificadores e permitir uma época especial de exames mais tranquila.

O ano letivo anterior ficou marcado pelos atrasos e erros reportados na classificação das provas digitalizadas.

Os alunos do básico já começaram as aulas o ano na semana passada.
Em Évora não há falta de professores Na escola secundária André Gouveia, em Évora, cerca de 400 alunos dos três anos do secundário regressaram esta segunda-feira às aulas com professores para todas as disciplinas.
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