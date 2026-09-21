Começa o ano letivo para os alunos do ensino secundário

Começa o ano letivo para os alunos do ensino secundário

O início das aulas tinha sido adiado uma semana depois do conturbado processo de correção dos exames nacionais e para evitar sobrecarregar os professores classificadores e permitir uma época especial de exames mais tranquila.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Lusa

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O ano letivo anterior ficou marcado pelos atrasos e erros reportados na classificação das provas digitalizadas.

Os alunos do básico já começaram as aulas o ano na semana passada.
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