País
Começa o ano letivo para os alunos do ensino secundário
O início das aulas tinha sido adiado uma semana depois do conturbado processo de correção dos exames nacionais e para evitar sobrecarregar os professores classificadores e permitir uma época especial de exames mais tranquila.
O ano letivo anterior ficou marcado pelos atrasos e erros reportados na classificação das provas digitalizadas.
Os alunos do básico já começaram as aulas o ano na semana passada.
Os alunos do básico já começaram as aulas o ano na semana passada.