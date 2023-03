Começam esta segunda-feira as cerimónias fúnebres de Rui Nabeiro

Segundo a família, o funeral do fundador do Grupo Nabeiro – Delta Cafés realiza-se na terça-feira.

Rui Nabeiro, que se encontrava internado no Hospital da Luz, em Lisboa, devido a problemas respiratórios, nasceu a 28 de março de 1931 em Campo Maior.

Marcelo Rebelo de Sousa destacou o cuidado do empresário com as questões sociais e "a participação cívica" com a comunidade e o país. António Costa recordou o exemplo de cidadania e humildade de Nabeiro e a paixão pela sua terra-natal., que deixou “uma mensagem de força e de resiliência”.



c/ Lusa