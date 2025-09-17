Comemora-se hoje oficialmente a "Lhéngua Mirandesa"
Foto: CM Miranda do Douro
Comemora-se hoje o dia oficial da "Lhéngua Mirandesa" - língua mirandesa. E para celebrar esta língua foram criadas várias iniciativas ao longo da semana, com o intuito de dar a conhecer este dialecto oficial do país.
A Associação da Língua e Cultura Mirandesa debate-se há quatro anos para que seja ratificada uma lei europeia - a Carta Europeia das Línguas Regionais e Minoritárias - que poderia ajudar e aconselhar esta associação no trabalho de proteção e divulgação da língua.
Em março deste ano, foi criada uma estrutura de missão para a promoção da língua mirandesa.
Os trabalhos desta estrutura vão começar em breve e há para já duas medidas que a associação aponta como prioritárias para que a língua mirandesa tenha futuro.