Comemorações da implantação da República cumprem-se sem discursos

Além de Lisboa, estão previstas cerimónias em outros municípios.





A opção pela eliminação dos discursos visa evitar que, na ponta final da campanha, a uma semana das eleições, "se possa dizer que qualquer coisa que suceda tenha a ver com a campanha eleitoral", explicou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, há cerca de um mês, quando revelou os contornos da sessão.Na cerimónia estarão presentes os chefes de Estado e de Governo, Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro, além do presidente da Assembleia da República, representantes de outros órgãos de soberania, e os autarcas de Lisboa (Câmara Municipal e Assembleia Municipal).Esta não é a primeira vez que não haverá discursos numa cerimónia do 05 de outubro. A última foi em 2019, em que não houve igualmente intervenções oficiais por decorrer na altura a campanha para as eleições legislativas.