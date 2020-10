Comemorações do Dia da Cidade na Covilhã adiadas por suspeita de foco

"Perante a suspeita de um foco de covid-19 no edifício dos Paços do Concelho e por recomendação das autoridades de saúde, todos os eventos e cerimónias associadas às comemorações dos 150 Anos da elevação da Covilhã a cidade estão adiadas até novas indicações", afirma aquele município do distrito de Castelo Branco, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

De acordo com a informação, "foi ativado o plano de contingência da autarquia e estão já a ser realizadas todas as diligências necessárias, em estreita colaboração com a proteção civil e as autoridades locais de saúde".

Fonte oficial do município informou que a suspeita é referente a um caso, sendo que, entre as próximas horas e terça-feira, serão realizados vários testes para perceber a dimensão da situação.

A fonte adiantou ainda que os elementos do executivo, que é liderado pelo socialista Vítor Pereira, também serão testados.

O programa de comemorações incluía a inauguração do Miradouro da Varanda dos Carqueijais, na Serra da Estrela, e do Centro do Inovação Social, além de uma sessão solene, que já teria menos convidados e um período de intervenções mais curto devido à pandemia da covid-19.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 40 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, já morreram 2.198 pessoas dos 101.860 casos de infeção confirmados, segundo os dados Direção-Geral da Saúde.