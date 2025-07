Comissão com ministra da Saúde é o melhor local para a governante se poder explicar

Os deputados da Comissão de Saúde votaram esta manhã a favor dos requerimentos entregues pelo Chega e pela Iniciativa Liberal.Além da ministra, que é ouvida enquanto ex-Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte e do CEO do Serviço Nacional de Saúde, o Parlamento vai ouvir ainda o atual presidente do Conselho de Administração da ULS Santa Maria, inspetor-geral da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde ou o ex-diretor do Serviço de Dermatologia.O Parlamento aprovou ainda, mas com a abstenção do PSD, um requerimento do PS para audição, com caráter de urgência, de Ana Paula Martins sobre o INEM.O pedido surge na sequência do relatório da IGAS que confirmou que a morte de um utente, durante uma greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar, se deveu a um atraso no socorro.Susana Correia, deputada do PS, diz que a ministra deve explicações ao parlamentoDas bancadas do Chega e da IL chegaram também pedidos para que os deputados tenham acesso a todos os documentos e relatórios possíveis, como sublinhou a deputada liberal Joana Cordeiro.