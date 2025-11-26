País
Comissão contra fraude no SNS vai ser liderada pelo juiz Carlos Alexandre
O juiz desembargador Carlos Alexandre vai liderar a comissão de combate à fraude no Serviço Nacional de Saúde, que conta com elementos das Finanças e da Polícia Judiciária.
Segundo o Jornal de Notícias, Carlos Alexandre vai liderar a nova comissão, durante os próximos três anos, para cortar desperdícios das despesas em saúde, peneirar as fraudes e, no fim, garantir uma poupança de até 800 milhões de euros.Rosa Azevedo - Antena 1
Esta comissão vai também ter elementos da Polícia Judiciária, da Inspeção-Geral das Finanças e da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde.Caso surjam suspeitas de fraude, desperdício de verbas ou falta de eficiência, estas situações podem ser participadas à Justiça para investigação.
O juiz desembargador Carlos Alexandre, neste mandato de três anos, vai ter o vencimento do presidente do Mecanismo Nacional Anti-corrupção, correspondente ao salário bruto de 6.100 euros por mês.
