Comissão contra fraude no SNS vai ser liderada pelo juiz Carlos Alexandre

O juiz desembargador Carlos Alexandre vai liderar a comissão de combate à fraude no Serviço Nacional de Saúde, que conta com elementos das Finanças e da Polícia Judiciária.

Antena 1 /
Foto: João Relvas - Lusa

VER MAIS
Segundo o Jornal de Notícias, Carlos Alexandre vai liderar a nova comissão, durante os próximos três anos, para cortar desperdícios das despesas em saúde, peneirar as fraudes e, no fim, garantir uma poupança de até 800 milhões de euros.
Rosa Azevedo - Antena 1

Esta comissão vai também ter elementos da Polícia Judiciária, da Inspeção-Geral das Finanças e da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde.Caso surjam suspeitas de fraude, desperdício de verbas ou falta de eficiência, estas situações podem ser participadas à Justiça para investigação.

O juiz desembargador Carlos Alexandre, neste mandato de três anos, vai ter o vencimento do presidente do Mecanismo Nacional Anti-corrupção, correspondente ao salário bruto de 6.100 euros por mês

Tópicos
PUB
PUB