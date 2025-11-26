Comissão contra fraude no SNS vai ser liderada pelo juiz Carlos Alexandre

Rosa Azevedo - Antena 1





Esta comissão vai também ter elementos da Polícia Judiciária, da Inspeção-Geral das Finanças e da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. Caso surjam suspeitas de fraude, desperdício de verbas ou falta de eficiência, estas situações podem ser participadas à Justiça para investigação.





O juiz desembargador Carlos Alexandre, neste mandato de três anos, vai ter o vencimento do presidente do Mecanismo Nacional Anti-corrupção, correspondente ao salário bruto de 6.100 euros por mês.



Segundo o, durante os próximos três anos,