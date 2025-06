Comissão de Trabalhadores do CCB demite-se em bloco

Tito Bouças , da Comissão de Trabalhadores, não concorda com a saída e não entende as razões da exoneração de Aida Tavares.





A Comissão de Trabalhadores do CCB, constituída por um presidente e quatro vogais, anunciou em comunicado ter apresentado a “demissão em bloco”, referindo que “a sequência dos acontecimentos dos últimos sete meses, culminando no afastamento de Aida Tavares, constitui uma quebra irreversível de confiança na administração institucional e na tutela vigente, não se reunindo, por isso, quaisquer condições para dar continuidade ao diálogo aberto, independente e democrático que é princípio basilar da Comissão de Trabalhadores”.A diretora de Artes Performativas do CCB, Aida Tavares, disse na quarta-feira ao jornal Expresso que foi demitida pelo atual presidente do CCB, Nuno Vassallo e Silva, e pela vogal Madalena Reis, por telefone às 17:00 daquele dia, “quando a ministra da Cultura [Dalila Rodrigues] já sabia que não ficava” com a pasta no novo Governo, funções que a partir de hoje cabem a Margarida Balseiro Lopes.



Numa mensagem divulgada ao final da tarde de quinta-feira pelo gabinete de Dalila Rodrigues, a então ministra da Cultura declinou qualquer responsabilidade ou interferência no processo do CCB.



(Com Lusa)