Comissão Europeia apresenta "profundas condolências" às famílias das vítimas

"Os nossos pensamentos estão todos com eles e com a população de Portugal", acrescentou a porta-voz do executivo comunitário.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, pelas 18:04, causando pelo menos 17 mortos e 21 feridos.

Entre os 17 mortos, 15 foram confirmados no local do acidente e dois morreram nos hospitais para onde tinham sido transportados.

O Governo decretou um dia de luto nacional hoje, enquanto a Câmara Municipal de Lisboa decidiu adotar três dias de luto municipal.

O elevador da Glória liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.