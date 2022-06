Comissão Europeia quer medidas ambiciosas para a proteção dos oceanos

O comissário europeu do ambiente, n oceanos e pescas esteve hoje na praia de Carcavelos onde assinalou o arranque da campanha europeia da limpeza de praias.



Apesar das ações de sensibilização ainda se encontram muitos plásticos e cigarros no areal ameaças não só a vida marinha como a qualidade dos oceanos.



A União Europeia quer por isso mais medidas mais ambiciosas para lidar com as alterações climáticas quando é cada vez maior a desertificação a sul, e o degelo a norte.



A Comissão Europeia quer ainda regras para uma pesca que seja feita sempre de forma sustentável.