Comissão para a igualdade e contra a discriminação racial recebe cada vez mais queixas

A presidente da comissão para a igualdade e contra a discriminação racial confessa também estar em alerta, perante os avisos do conselho da europa, divulgados hoje, que apontam para o aumento do discurso de ódio em Portugal.O especialista em segurança e ex-presidente do Observatório de Segurança Interna, Hugo Costeira, realça que o caso desmantelado ontem pela pj mostra que este é um campo cada vez mais importante na investigação destes fenómenos.