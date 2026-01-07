Comissão Parlamentar de Inquérito às falhas do INEM arranca hoje

Está marcada para esta quarta-feira a primeira audição da Comissão Parlamentar de Inquérito ao INEM. Uma CPI onde o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar vai explicar aos deputados o que pode ter contribuído para que durante a greve de novembro de 2024, tenham morrido duas pessoas por falta deste serviço.

RTP /
Foto: António Antunes - RTP

VER MAIS

Madalena Salema - Antena 1

A greve – que não teve serviços mínimos decretados – e o desenlace são apenas o ponto de partida para perceber como está agora a funcionar o INEM e como ser vir a ser reformado.

A CPI foi aprovada em julho por proposta da Iniciativa Liberal. É composta por 24 deputados e tem 90 dias para apurar responsabilidades políticas, técnicas e financeiras relativas à atual situação do INEM.
PUB
PUB