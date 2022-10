Comissão propõe encerramento de seis urgências obstétricas

A comissão de acompanhamento propôs o encerramento de duas urgências na região de Lisboa. São no Barreiro e em Vila Franca de Xira. Na região centro poderão encerrar as unidades da Guarda e de Castelo Branco e, no norte, Famalicão e Póvoa de Varzim.