Como é que Lisboa "vive e sente" o Turismo?
O Turismo é uma alavanca da economia Portuguesa. Mas quais são os seus verdadeiros impactos? Há quem defenda uma mudança no modelo que se faz no país dando maior prioridade ao turismo de qualidade e uma menor aposta no chamado turismo de massas.
Como se pode gerir a pressão turística sem comprometer a qualidade de vida e a genuinidade?
A reportagem da Antena 1 foi à procura de respostas na zona histórica da capital.