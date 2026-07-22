País
Como se calcula a mortalidade em excesso devido ao calor?
Espanha já emitiu avisos devido a uma onda de calor. Em Portugal, as previsões apontam para temperaturas acima da média até meados de agosto, mas não há, para já, sinais de uma vaga de calor extremo.
As ondas de calor que atravessaram o país nos meses de junho e de julho fizeram 125 mortos a mais do que o esperado. Trata-se de mortalidade em excesso, mesmo assim abaixo das previsões do Instituto Doutor Ricardo Jorge.
Este instituto nacional de saúde dedica-se a avaliar potenciais impactos do calor na população - em concreto, no número de mortos – e está ainda, nesta altura a analisar os dados recolhidos nas semanas em que a temperatura subiu muito.
Mas afinal, como é que se calcula essa mortalidade em excesso? A jornalista Oriana Barcelos foi perceber como funciona o processo.
Cerca de 50 concelhos do interior dos distritos de vila Real, Viseu, Bragança, Guarda, Santarém, Portalegre, Castelo Branco e Faro, estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Este instituto nacional de saúde dedica-se a avaliar potenciais impactos do calor na população - em concreto, no número de mortos – e está ainda, nesta altura a analisar os dados recolhidos nas semanas em que a temperatura subiu muito.
Mas afinal, como é que se calcula essa mortalidade em excesso? A jornalista Oriana Barcelos foi perceber como funciona o processo.
Cerca de 50 concelhos do interior dos distritos de vila Real, Viseu, Bragança, Guarda, Santarém, Portalegre, Castelo Branco e Faro, estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).