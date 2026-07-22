Como se calcula a mortalidade em excesso devido ao calor?

As ondas de calor que atravessaram o país nos meses de junho e de julho fizeram 125 mortos a mais do que o esperado. Trata-se de mortalidade em excesso, mesmo assim abaixo das previsões do Instituto Doutor Ricardo Jorge.Este instituto nacional de saúde dedica-se a avaliar potenciais impactos do calor na população - em concreto, no número de mortos – e está ainda, nesta altura a analisar os dados recolhidos nas semanas em que a temperatura subiu muito.Mas afinal, como é que se calcula essa mortalidade em excesso? A jornalista Oriana Barcelos foi perceber como funciona o processo.Cerca de 50 concelhos do interior dos distritos de vila Real, Viseu, Bragança, Guarda, Santarém, Portalegre, Castelo Branco e Faro, estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).