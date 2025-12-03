Como uma chamada telefónica pode fazer a diferença

É um projeto pioneiro no país em termos autárquicos.

A junta de freguesia de Famalicão, no concelho da Nazaré, tem um sistema de ligação direta à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).





Quem estiver a viver, ou conheça alguém que esteja a viver uma situação de violência doméstica, liga para a junta marca a tecla 8 e é automaticamente transferido para um técnico da APAV.





A ideia é garantir total discrição, segurança e apoio imediato no momento em que alguém decide pedir ajuda.





O principal objetivo principal desta iniciativa, que teve custo zero para a junta de freguesia, é prevenir casos de violência doméstica.





Este protocolo de colaboração, entre a JF de Famalicão e a APAV, fica apenas sujeito aos horários de funcionamento das duas entidades.





Nos dias úteis, a Linha de apoio da APAV funciona das 8h da manhã às 23h e a junta de freguesia de Famalicão funciona das 9h às 13h e das 14h às 17h.