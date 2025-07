Complementaridade entre meios aéreos e terrestres é a chave - Proteção Civil

"Os meios aéreos, em complemento com os meios terrestres, é que são, no fundo, a chave para conseguir e para ter sucesso no combate ao incêndio", disse Mário Silvestre no final do ponto de situação sobre os incêndios hoje à tarde na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O responsável respondia a uma pergunta dos jornalistas sobre as declarações da ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, que hoje ao início da tarde considerou irrelevante o número de meios aéreos de combate a incêndios, uma vez que o que está a causar "dificuldade aos operacionais" nos fogos em curso são as características do terreno.