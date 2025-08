A Agência Portuguesa do Ambiente notificou um alojamento de luxo na Comporta para retirar todas as referências a uma "praia privada".

A APA diz que o Comporta Beach & Golf Resort tem de remover essas menções porque a publicidade a praias privadas é "informação falsa e suscetível de induzir em erro terceiros".



No texto da notificação é relembrado que as praias "sem qualquer exceção, são públicas, integram o domínio público hídrico/marítimo do Estado e o acesso é igualmente público".



A unidade hoteleira tem agora oito dias para tirar as referências. Caso não o faça, pode vir a ser multada pela ASAE.