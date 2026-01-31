Comunicações restabelecidas em quase todo o concelho de Leiria

"Em matéria de comunicações, temos comunicações restabelecidas praticamente em quase todo o concelho, principalmente assegurando as comunicações em emergência, ou seja, o 112, mas também já com possibilidade de as pessoas fazerem chamadas telefónicas praticamente em todo o concelho", declarou Luís Lopes, com o pelouro da Proteção Civil.

Aos jornalistas, no quartel dos Bombeiros Sapadores de Leiria, onde o município instalou o seu centro de operações, o autarca adiantou que a Câmara vai "também colocar pontos de comunicações por satélite em praticamente todas [as freguesias] ainda durante o dia de hoje".