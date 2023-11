Comunicado da PGR inclui as informações necessárias, alega Sindicato dos Magistrados do Ministério Público

Comunicado da PGR inclui as informações necessárias, alega Sindicato dos Magistrados do Ministério PúblicoO secretário-geral do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Paulo Lona, rebateu as críticas à nota do Ministério Público conhecida ontem ao final da manhã, sobre a falta de informação sobre a investigação aos negócios do lítio e hidrogénio verde.Paulo Lona, ouvido, esta manhã, no programa Consulta Pública da Antena 1, considera que o comunicado da Procuradoria-Geral da República inclui as informações necessárias.Nota essa que levou ao pedido de demissão de António Costa.Na leitura do procurador a questão pode e deve ser colocada de uma outra perspetiva.Ainda relacionado com este assunto, a deputada socialista e antiga ministra Alexandra Leitão, critica o comunicado da Procuradoria-Geral, alegando ser um comunicado escasso, referindo que o Ministério Público deve dar mais explicações sobre o processo que provocou a demissão do primeiro-ministro.O secretário-geral do Sindicato dos Magistrados discorda.Sobre o facto de ter sido a Polícia de Segurança Pública a participar nas buscas de ontem, Paulo Lona aponta eventuais razões operacionais.