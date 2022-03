Comunidade hindu estende apoio a refugiados ucranianos

De portas abertas a diferentes culturas e religiões, a comunidade hindu a residir em Portugal quer apoiar os refugiados ucranianos. Com uma população de 250 mil pessoas, entre nepaleses, indianos, cidadãos do Bangladesh ou do Butão, anunciaram que vão ensinar português gratuitamente e lançar uma plataforma de emprego.