EPA

A comunidade Hindu portuguesa associa-se esta segunda-feira à inauguração do Templo Shri Ram, que decorreu, esta manhã, no norte da Índia.

O templo hindu de Lisboa assume-se como um ponto de encontro de diferentes tradições, culturas e nacionalidades com uma mensagem universal de amor e harmonia.



A repórter Sandra Henriques esteve no local para acompanhar as celebrações.