Comunidade Intermunicipal da Península de Setúbal define estratégia até setembro de 2026

O autarca do Barreiro diz que não há risco de perder fundos europeus no futuro, mas fala de uma "urgência de prazo" para trabalhar na estratégia. Antes, ainda será peciso até março de 2026 eleger todos os órgãos da comunidade intermunicipal.





A CIM da Península de Setúbal abrange os concelhos de Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal.

Ainda falta muito, mas a Península de Setúbal já pensa no próximo quadro comunitário, a seguir ao Portugal 2030. Este programa ainda considerava a península dentro da Área Metropolitana de Lisboa. O autarca do Barreiro, Frederico Rosa, afirma à Antena 1 que a margem sul tem saído prejudicada nos fundos europeus., e era importante reconhecer desde logo esta especificidade para que possamos competir e concorrer para convergirmos para aquilo que nós queremos", aponta Frederico Rosa, que vai ser eleito presidente da CIM, com a autarca de Setúbal e o da Moita como vice-presidentes.A separação administrativa já tinha acontecido, masEste é o passo que está na mente dos nove autarcas para o próximo ano., diz Frederico Rosa.O novo aeroporto de Lisboa, que será em Alcochete, e a terceira travessia do Tejo são as duas grandes obras no horizonte, havendo "várias necessidades" também que passam pela saúde, pela reabilitação das escolas, pela mobilidade dentro da região, pela empresas e pelo ensino superior.