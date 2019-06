Comunidade portuguesa em Cabo Verde tem pela primeira vez uma associação

Foto: Reuters

A Associação Recreativa dos Portugueses, em Santiago, está a dar os primeiros passos, segundo explicou a vice-presidente, Helena Amante, e tem sido essencialmente uma forma para juntar os muitos portugueses residentes na cidade da Praia para atividades recreativas.



Agora, a direcção da associação prepara-se para celebrar os santos populares, festa que começa já no dia 13 de junho. Helena Amante garante que a gastronomia portuguesa e as marchas populares não vão faltar.





A direção da associação diz-se feliz com as comemorações do dia 10 de Junho em Cabo Verde, mesmo sabendo que devido à agenda apertada do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa não haverá tempo para conhecer o espaço.