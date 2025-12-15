Comunidade Vida e Paz lança campanha de recolha de fundos para Natal dos sem-abrigo

A campanha, denominada `Para muitos isto é uma ceia de Natal` (https://www.youtube.com/watch?v=Nvj8zm5vrcE), pretende sensibilizar para o trabalho desenvolvido pela instituição ao longo de todo o ano, apoiando cerca de 900 pessoas, mas em particular o trabalho no período de Natal para dar dignidade e apoio aos mais vulneráveis, explica, em comunicado.

Este ano, a 37.ª edição da Festa de Natal com as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo da Comunidade Vida e Paz realiza-se entre 19 e 21 de dezembro na Cantina da Cidade Universitária de Lisboa.

Com o apoio de benfeitores, parceiros, voluntários e profissionais, durante os três dias da festa, são disponibilizados serviços às pessoas em situação de sem-abrigo ou vulnerabilidade, incluindo refeições e cuidados de higiene.

Na edição de 2024, o evento acolheu cerca de 1.800 convidados, que beneficiaram de mais de mil atendimentos de saúde, 4.281 refeições e 12.072 peças de roupa.

Este ano, o evento conta também com o apoio da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, que disponibiliza rastreios dentários e consultas, e sessões de cinema para proporcionar momentos de boa disposição e cultura.

A Comunidade Vida e Paz apela por isso ao apoio financeiro, que considera essencial para se conseguir "dar um Natal mais digno e reconstruir mais sentidos de vida".