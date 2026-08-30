Comunistas regressam à Quinta da Atalaia para celebrar 50 anos da Festa do Avante!

A festa está marcada para os dias 04, 05 e 06 de setembro, na Quinta da Atalaia, no Seixal (distrito de Setúbal).

Para domingo, último dia da festa, está previsto o comício de encerramento com um discurso do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, que assinala desta forma o início do novo ano parlamentar após as férias de verão. Vão intervir também a dirigente da JCP Inês Castro e o diretor do jornal "Avante!", Manuel Rodrigues.

A montagem de estruturas arrancou nos últimos dias e, na quinta-feira, o secretário-geral do PCP esteve no local para acompanhar os preparativos.

Aos jornalistas, Paulo Raimundo destacou a Festa do Avante! como "um grande espaço de afirmação de esperança, de construção coletiva, de que é possível um mundo melhor, de que é possível um país melhor, de que é possível uma vida melhor para cada um".

"A mensagem é de cá estamos, não para celebrar o passado, mas para, no presente, continuar a construir o futuro. É isto que vamos fazer nesta festa, com muita gente, muita força, muita juventude, muita criançada, muito barulho, muita animação, mas também muita solidariedade, muito ombro a ombro, muitos sorrisos, muitos gelados, muitas bifanas, quiçá uma ou outra imperialzita", indicou.

Depois de no último ano o secretário-geral do PCP ter aproveitado o palco do Avante! para voltar a apelar à unidade dos trabalhadores para derrotar as alterações à legislação laboral propostas pelo Governo, Raimundo disse que nesta edição o partido não vai deixar "de celebrar a derrota do pacote laboral".

O comunista vai também avisar o Governo de que não pode "pôr a mão no dinheiro do trabalho, que é o mesmo dizer assaltar a Segurança Social".

Raimundo desvalorizou ainda a polémica com o convite à Frente Popular para a Libertação da Palestina, faz parte da lista de terroristas identificados pela União Europeia, eargumentando que "se os critérios do PCP fossem os critérios de instituições que não têm nenhuma legitimidade para classificar este ou aquele", o partido teria de se "vergar perante aqueles que acusavam Mandela, que acusavam a luta e a libertação da África do Sul como uma luta terrorista".

Além da componente política, o cartaz cultural da Festa do Avante! conta com concertos de Carolina Deslandes, Carlão, António Zambujo, Aldina Duarte, JP Simões, The Black Mamba, Pedro Jóia com Ney Matogrosso, Ivandro, Tim com Mário Laginha, Pedro Jóia e o Coro Feminino TuttiEncantus, Gabriel Gomes com Rodrigo Leão ou Janita Salomé com Maria João e Ana Bacalhau.

Na sexta-feira, o pontapé de saída da festa será dado no palco 25 de Abril, ao som da 9.º sinfonia de Beethoven, que será executada pela Orquestra Sinfonietta de Lisboa e pelo Coro Sinfónico Lisboa Cantat. Está prevista ainda uma homenagem a Cândido Mota, histórico radicalista e "a voz da Festa do Avante!", que morreu em maio.

Além da música, haverá ainda, como é habitual, cinema, teatro, debates e desporto, bem como um programa dedicado às crianças.

No espaço central estará patente uma exposição sobre as rendas de bilros e o espaço internacional terá como lema: "Solidariedade e Paz! Não ao imperialismo e à guerra!".

Durante a visita à Quinta da Atalaia, Paulo Raimundo manifestou alguma nostalgia dos tempos em que também participava fisicamente na construção da festa e comentou que nasceu "no primeiro dia da primeira festa do Avante!", em 24 de setembro de 1976.