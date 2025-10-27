Concelho açoriano da Lagoa com "danos materiais significativos" mas sem vítimas - Câmara

Segundo um comunicado do município da Lagoa, a intempérie afetou a vila de Água de Pau, naquele concelho, provocando inundações em habitações e vias públicas e o transbordo de ribeiras que causaram o arrastamento de viaturas.

A autarquia destaca a inundação de uma moradia, "que ficou sem condições de habitabilidade, apesar de não se verificar a necessidade de realojamento" os porque os moradores ficaram em casa de familiares.

"Pela força das águas que transbordaram da ribeira situada na Rua da Ribeira Seca, denominada de Ribeira de Santiago, foram arrastadas quatro viaturas, para a ribeira", acrescentou.

Segundo o município, "no total, cerca de quinze viaturas ligeiras sofreram danos" e, "apesar dos danos materiais significativos, não há registo de vítimas".

Relativamente aos prejuízos, adianta que "já foram desencadeados" procedimentos pela Câmara Municipal de Lagoa, no âmbito do Plano Municipal de Proteção Civil, "para a ativação do Fundo de Emergência Climática do Governo Regional dos Açores, em estreita articulação e colaboração com a Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática".

O presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Frederico Sousa, está hoje no terreno, acompanhado pela presidente da Junta de Freguesia de Água de Pau, Vanessa Silva, por elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil e por técnicos da Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática "para proceder à análise e vistoria rigorosa à zona da Ribeira do Santiago, de forma a identificar as possíveis causas desta situação, uma vez que se verificou a presença de detritos no local, nomeadamente troncos de madeira, cuja remoção está a ser efetuada pelos operacionais da Secretaria do Ambiente e Câmara Municipal", indicou.

No sábado foi ativado, de imediato, o Plano Municipal de Proteção Civil do Município de Lagoa.

A Câmara Municipal, com o apoio da Junta de Freguesia da vila de Água de Pau, procedeu à mobilização de meios de transporte e de recursos humanos municipais "para os trabalhos de limpeza e desobstrução das vias e das condutas da ribeira, bem como apoio às pessoas lesadas pelas inundações".

"A limpeza e desobstrução das vias ficaram concluídas após oito horas de trabalho contínuo", salientou.

No sábado, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) registou 32 ocorrências na ilha de São Miguel, na sequência das condições meteorológicas adversas.

No concelho de Ponta Delgada, registou-se a necessidade de realojar duas pessoas devido à inundação de uma habitação.

Ainda neste concelho, uma derrocada afetou duas habitações, sem vítimas a registar.