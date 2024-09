Concelho de Castro Daire tem "cerca de 12 frentes ativas"

"A situação continua ainda extremamente preocupante", afirmou Paulo Almeida, pelas 10:00, referindo que no concelho, com 380 quilómetros quadrados, terão ardido "cerca de 30 mil hectares", havendo "ainda cerca de 12 frentes ativas em vários pontos do concelho".

O autarca alertou que "estes 30 mil hectares ardidos podem ter reacendimentos a qualquer momento" e explicou que "é o que tem vindo também a acontecer".

"As condições climatéricas melhoraram um bocadinho, o que também é uma ajuda. Tivemos também reforços de meios durante a noite, mais operacionais, temos meios aéreos que já estiveram para entrar, mas não tiveram condições de segurança (...), tendo em conta o nível de fumo que está no ar", adiantou.

O presidente da Câmara de Castro Daire apelou à população para se manter vigilante", mas sempre com a "máxima segurança", destacando que o trabalho desenvolvido "é, precisamente, salvar vidas e salvar as primeiras habitações".

Paulo Almeida adiantou que logo na primeira noite do incêndio, que começou na segunda-feira, houve registo de quatro feridos, sendo que na última noite um bombeiro ficou ferido, à partida com ferimentos ligeiros.

Quanto aos danos, elencou "primeiras habitações, barracões, anexos, arrumos, carros, máquinas, explorações agrícolas", para assinalar que há "muita coisa afetada, muita coisa atingida", ainda sem capacidade para quantificar.

"Sabemos que a situação é muito dramática nesse aspeto também e vai ser necessária, depois deste trabalho todo de debelar o incêndio, uma ajuda muito grande, para ajudar as famílias, para ajudarmos a que a nossa comunidade volte a ter condições mínimas de dignidade de vida", alertou Paulo Almeida.

De acordo com o autarca, muitas famílias "acabaram por perder tudo, a sua subsistência".

"Nós não conseguimos quantificar, mas a situação pós incêndio é também extremamente preocupante", acrescentou.

Entretanto, o reforço de meios espanhóis que estava previsto para o incêndio de Sabroso de Aguiar, Vila Pouca de Aguiar, foi mobilizado para Castro Daire, disse o comandante sub-regional do Alto Tâmega da Proteção Civil.

Artur Mota disse hoje de manhã que estava previsto que 120 operacionais da Unidade Militar de Emergência espanhola reforçassem o combate ao fogo no concelho de Vila Pouca de Aguiar, mas que, devido a um agravamento da situação em Castro Daire, foram mobilizados para aquele incêndio no distrito de Viseu.

De acordo com o sítio na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o incêndio que deflagrou às 21:23 de segunda-feira, em zona de mato no concelho de Castro Daire, estava, pelas 11:20, a ser combatido por 424 operacionais, apoiados por 129 viaturas e 12 meios aéreos.

Sete pessoas morreram e cerca de 120 ficaram feridas nos incêndios que atingem desde domingo sobretudo as regiões Norte e Centro do país, nos distritos de Aveiro, Porto, Vila Real, Braga, Viseu e Coimbra, e que destruíram dezenas de casas e obrigaram a cortar estradas e autoestradas.

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 106 mil hectares, segundo o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro já arderam perto de 76 mil hectares.

O Governo declarou situação de calamidade em todos os municípios afetados pelos incêndios nos últimos dias.