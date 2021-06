Concelho de Lisboa não vai avançar no desconfinamento

O autarca lisboeta, Fernando Medina, vai já deixando um outro alerta, de que o concelho pode mesmo regredir no processo de desconfinamento.A partir do próximo dia 14, segunda-feira, Portugal dá mais um passo no desconfinamento. Há, por exemplo, mudanças nos horários do comércio. Os restaurantes passam a poder estar abertos até mais tarde, até à uma da manhã.Mas os concelhos com mais de 120 casos por cem mil habitantes há duas semanas consecutivas vão manter as regras atuais.É o caso de Lisboa.A reavaliação do Governo vai ser conhecida hoje.