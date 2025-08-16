Concelho de Mêda praticamente todo debaixo de fogo

O autarca dá conta de que o fogo já consumiu várias casas e há registo de cinco feridos entre a população.













O presidente da Câmara de Trancoso, Amílcar Salvador explicou ainda que no concelho já não há frentes ativas.



Agora é tempo de fazer contas aos prejuízos, refere o autarca.







O incêndio em Mêda resultou da progressão do incêndio que durante vários dias atingiu o concelho de Trancoso.O presidente da Câmara de Trancoso, Amílcar Salvador explicou ainda que no concelho já não há frentes ativas.Agora é tempo de fazer contas aos prejuízos, refere o autarca.

Perante este cenário Mêda vai declarar o estado de calamidade pública, para facilitar a utilização de meios de combate aos incêndios, explica.O complexo termal de Longroiva é uma das zonas mais preocupa as autoridades, refere o autarca João Mourato à jornalista Cláudia Martins.