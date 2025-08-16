Concelho de Mêda praticamente todo debaixo de fogo
O fogo neste concelho está imparável | Foto: Pedro Sarmento Costa - Lusa
O concelho de Meda está com várias frentes ativas de fogo. De acordo com declarações do presidente da autarquia, João Mourato, oito das 11 freguesias do concelho estão com fogo ativos.
O autarca dá conta de que o fogo já consumiu várias casas e há registo de cinco feridos entre a população.
O complexo termal de Longroiva é uma das zonas mais preocupa as autoridades, refere o autarca João Mourato à jornalista Cláudia Martins.
O incêndio em Mêda resultou da progressão do incêndio que durante vários dias atingiu o concelho de Trancoso.
O presidente da Câmara de Trancoso, Amílcar Salvador explicou ainda que no concelho já não há frentes ativas.
Agora é tempo de fazer contas aos prejuízos, refere o autarca.
