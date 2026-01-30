Concelho de Ourém com "devastação completa"

"É uma devastação completa. No início, quando isto ocorreu, ficámos, seguramente, com 80% das nossas vias todas intransitáveis, sem água, sem luz, sem comunicações", disse Luís Albuquerque, apontando para 15 o número de escolas afetadas.

O autarca referiu que a esmagadora maioria das principais vias rodoviárias está já desobstruída, mas "faltam algumas vias secundárias", onde os serviços municipais estão a trabalhar.

Quanto ao abastecimento de água, Luís Albuquerque explicou haver "a garantia por parte da concessionária que 65% a 70% da população ficará servida com água durante o dia de hoje", a mesma percentagem relativamente à eletricidade.

"Nas escolas, estamos a tentar ver se conseguimos recuperar algumas, para que na segunda-feira possam estar minimamente em condições para poderem começar as aulas", adiantou o presidente daquela autarquia do distrito de Santarém.

Luís Albuquerque esclareceu que o município tem cerca de 200 operacionais no terreno e mais 120 pessoas de fora do concelho que estão a ajudar e a tentar resolver os problemas originados pela depressão Kristin.

"Temos as empresas do concelho envolvidas e mobilizadas para desobstruir vias, para repor alguns edifícios públicos que ainda estão danificados", adiantou.

O autarca apelou aos munícipes para manterem a calma.

"Estamos a fazer tudo o que é possível para que as coisas voltem dentro do possível à normalidade", assegurou Luís Albuquerque.