Concelhos acima do limiar de risco podem não avançar no desconfinamento

O primeiro-ministro reúne-se amanhã por videoconferência com os autarcas dos sete municípios com maior taxa de incidência de covid-19: Alandroal, Carregal do Sal, Moura, Odemira, Portimão, Ribeira de Pena e Rio Maior.