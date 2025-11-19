País
Concentração da neonatologia do D. Estefânia e Alfredo da Costa é o melhor caminho, diz coordenador do S. José
O responsável pela neonatologia da Unidade Local de Saúde de São José falou ao jornal Expresso sobre a concentração dos serviços de neonatologia do hospital Dona Estefânia e da Maternidade Alfredo da Costa, que a ministra da Saúde confirmou na tarde de terça-feira.
A dispensa de 12 médicos do serviço nocturno e das urgências, por terem atingido já os 55 anos, bem como enfermeiros em falta, houve a necessidade de encerrar os serviços de neonatologia do Dona Estefânia.
De igual forma o director da Ginecologia do Santa Maria refere também ao Expresso refere que esta mudança é importante pois a maternidade já fechou e há poucos partos a acontecer no D. Estefânia.
Os dois serviços vivem atualmente com muitas fragilidades por isso é uma boa ideia e vai acontecer.
(Oriana Barcelos - Antena 1)
O coordenador na neonatologia da ULS de São José, Daniel Virella, confirma a mudança que será feita em breve e considera que é o melhor caminho.
