Concluída remodelação da Urgência Médico-Cirúrgica do Hospital de Torres Vedras

A obra "visou criar uma estrutura mais funcional, coerente e segura, aumentando a capacidade da sala de observação (S.O.) de 16 para 24 camas", explicou o Conselho de Administração (CA) do Centro Hospitalar do Oeste (CHO) em comunicado.

A empreitada iniciada em julho de 2022 foi dada como concluída na sexta-feira e permitiu, segundo o CHO, "aumentar os gabinetes médicos, melhorar as áreas de espera no interior da urgência, aumentar o conforto e a segurança dos doentes e dos seus acompanhantes, dotar a triagem de dois gabinetes, dotar o serviço com uma sala de emergência com ligação direta ao exterior, permitindo uma maior rapidez no seu acesso e consequentemente uma maior rapidez na prestação de cuidados médicos".

No comunicado o CA do CHO sublinha que "o Serviço de Urgência, apesar dos constrangimentos inerentes à obra, continuou sempre a funcionar e a prestar os cuidados necessários à população".

Até 30 de setembro foram registados neste serviços 37.970 atendimentos , que segundo o CA, representa "mais 409 atendimentos do que em igual período de 2022".

A remodelação do serviço representou um investimento de 760.539,64 euros e foi objetos de uma candidatura do programa CENTRO 2020 (FEDER), com cofinanciamento de 85%.

O Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais de Caldas da Rainha, Peniche (ambos no distrito de Leiria) e Torres Vedras (no distrito de Lisboa).

Tem uma área de influência constituída pelas populações dos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral (todos no distrito de Leiria), Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã (no distrito de Lisboa). Abrange ainda, no distrito de Leira, parte do concelhos de Alcobaça (freguesias de Alfeizerão, Benedita e São Martinho do Porto) e, no de Lisboa, o concelho de Mafra (com exceção das freguesias de Malveira, Milharado, Santo Estêvão das Galés e Venda do Pinheiro).

No total serve cerca de 298.390 habitantes.