Concluídas buscas da PJ na casa do suspeito do ataque no centro ismaelita

O mandado foi autorizado por um juiz e quase uma dezena de inspetores e técnicos da Judiciária entraram no prédio em Odivelas onde Abdul Bashir vivia com os três filhos. Cerca de 30 minutos depois, saíram em passo apressado e sem qualquer declaração.