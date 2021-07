Concluídas diligências da operação "Cartão Vermelho" que envolve presidente do Benfica

O inspetor tributário Paulo Silva disse hoje que todas as diligências do caso que envolvem o presidente do Benfica foram concretizadas, mostrando-se satisfeito com o trabalho realizado, mas preocupado com elementos da investigação que sofreram um acidente rodoviário.